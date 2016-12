GRANDES CAMBIOS HAN LLEGADO A ÁLAMO

Los hechos son grandes realidades

Cada obra está destinada a realizar un cambio positivo

EL MUNDO/STAFF

Álamo, Ver.-Rumbo al tercer informe de gobierno de Ricardo Serna Barajas , hay grandes cambios en el municipio que se notan de manera inmediata, las obras han beneficiado de manera importante a los habitantes de Álamo Temapache.

Entre las muchas acciones realizadas en esta año, destacan las entrega de cuartos dormitorio a varias familias alamense que se encuentran en rezago social, esta lucha ha sido constante y las gestiones por parte del alcalde no paran.

El alcalde Ricardo Serna Barajas acudió al senado para gestionar la rehabilitación de carretera, esto se volvió una acción de cambio el rumbo y el bienestar de los habitantes de este municipio.

El impulsar la actividad citrícola es otra manera de apoyar incondicional mente la producción y así fomentar el trabajo y la constancia.

La salud no se ha quedado atrás ya que también las jornadas de salud mes a mes, ayudan a los habitantes del municipio a mejorar no solo socialmente, también físicamente.

Las prioridades del alcalde están el bienestar familiar, abatir el rezago social y realizar obras que cambian las vidas de los habitantes de esta municipio.