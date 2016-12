Reporte del clima para estas fechas

Aviso de Sistemas Frontales y Efecto de “Norte” en el Golfo de México

No. Aviso: 195México, D.F. a 28 de Diciembre del 2016.Emisión: 10:00hServicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Síntesis:Nuevo Sistema Frontal (posible No. 18) se aproximara a la frontera norte de México

Sección 1. Descripción meteorológica actual y pronóstico a 72 horas

El Sistema Frontal No. 17 se localiza al sureste de EE. UU., sin afectar al territorio nacional.

VIENTOS REPORTADOS A LAS 09:00 HORAS

Sin vientos significativos reportados.

PRONÓSTICO PARA HOY MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

Se prevé la aproximación de un Sistema frontal (posible No. 18), hacia la frontera norte de México, al finalizar el día de hoy aumentando el potencial de lluvias en la región.

PRONÓSTICO PARA EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE

El nuevo sistema frontal No. 18, ingresará sobre el norte y noreste del país, en su desplazamiento hacia el sureste, ocasionará tormentas puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Estado de México. Por su parte, la masa de aire polar asociada, provocará un nuevo descenso de temperatura en estados del norte y noreste de México , con posible caída de nieve o aguanieve en la frontera norte de Chihuahua; además de evento de “Norte” con rachas de viento que pueden superar los 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz y mayores a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES 30 DE DICIEMBRE

Se prevé que el Sistema frontal No. 18 se extienda desde la Península de Yucatán, internandose al país hasta los estados que conforman la Mesa Central y Mesa del Norte. Manteniendo el potencial de tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca; lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas y Tabasco. Su masa de aire polar, mantendrá ambiente frío en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional, así como evento de “Norte” con rachas mayores a 70 km/h en el litoral del Golfo de México y superiores a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.