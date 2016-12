Morena no respaldará un presupuesto que pretende pagar deuda con deuda

Xalapa, Ver.- En rueda de prensa, el grupo legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a través de su coordinador, Diputado Amado Cruz Malpica, declaró que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2017 es un tema de gran interés e importancia para todos los veracruzanos, que se está tratando con opacidad, ligereza y falsedad.

Agrego que hasta la fecha, los diputados de Morena no han recibido la propuesta de modificaciones al Presupuesto de Egresos para el próximo año por parte del Ejecutivo estatal, lo que les impide analizar el tema y por lo tanto, no estarían en condiciones de aprobar la propuesta que presentará en estos días el gobernador del estado.

“Es obvio que si el día de hoy por la tarde llegara a integrarse un consenso al interior del Poder Ejecutivo, estaríamos recibiendo en este Congreso, probablemente el miércoles, una propuesta y estaríamos naturalmente ante un problema técnico que tiene que ver con la discusión” -señaló el diputado Cruz Malpica-.

La bancada de Morena acusó a esta nueva legislatura de estarse convirtiendo sólo en una oficina de trámites del gobernador en turno y de no cumplir con el compromiso que Yunes Linares hizo en campaña de respetar al Congreso local.

“No es fortuito que se haya suprimido el ingreso de Morena a la Comisión de Hacienda del Estado, no es fortuito que se le haya impedido a este grupo presidir la Comisión de Vigilancia, todo eso tiene que ver con una política de opacidad que se está perfilando en Veracruz”, mencionó.

Uno de los señalamientos de Morena a la propuesta de Presupuesto de Egresos para el próximo año es que en él, la inversión productiva sólo tiene como destino el tres por ciento del presupuesto presentado; lo que para Morena es inaceptable, pues eso “distorsiona cualquier posibilidad de que Veracruz salga de la postración económica y lesionaría a largo y mediano plazo la vida y las condiciones de bienestar de los veracruzanos”.

Ante el reclamo de uno de los reporteros de que Morena sólo está en contra de las propuestas de las demás fracciones, Amado Cruz Malpica respondió que “este es un asunto que debe quedar claro, porque pareciera que nosotros estamos en la necesidad de presentar un presupuesto y esto no le corresponde al Legislativo, pues sólo le corresponde examinarlo y eso es lo que queremos hacer, pero queremos hacerlo con responsabilidad, con conocimiento de causa” –dijo-.

Cruz Malpica también indicó que Morena solicitó a SEFIPLAN informara sobre las partidas, los rubros y en general las modificaciones que se harían al presupuesto, pero el grupo legislativo no recibió la información, por lo que considera que se les está impidiendo cumplir con el análisis de las modificaciones del presupuesto.

Agregó que hasta el día de hoy, la Comisión de Hacienda del Estado no ha realizado una sola sesión con respecto al trabajo del presupuesto; sin embargo, tienen información que indica que uno de los grupos legislativos del Congreso se reunió ayer con el gobernador a fin de platicar sobre el presupuesto, por lo que Cruz Malpica advirtió que “hay un atentado a la división de poderes y a la transparencia que debe prevalecer en estos temas”.

De no aprobarse el presupuesto a más tardar el 31 de diciembre de 2016, está previsto en la Constitución que se ejerza a partir del mes de enero la 12ª parte del presupuesto aprobado para 2016, hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, según informó Morena durante la rueda de prensa.

Para finalizar con el tema del presupuesto, la Diputada Daniela Griego mencionó que “el posicionamiento de Morena es que se transparente el asunto, que nos digan de dónde van a venir los recursos y cómo se van a gastar, pues no se está dando una discusión abierta; más bien se está manejando de manera opaca y nuevamente se está acordando entre algunas fracciones parlamentarias y se debería incluir a los y las veracruzanas; en ese sentido es la crítica que estamos haciendo” –concluyó-.