Abandonan sesión diputados del PRI y Verde Ecologista por irregularidades en el Orden del Día

-Las alianzas solo son con el pueblo veracruzano.

Xalapa, Ver.- En conferencia de prensa el diputado, Juan Nicolás Callejas Roldán dijo que los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el diputado del Partido Verde Ecologista de México decidieron retirarse de la Sesión del Congreso, a causa de múltiples irregularidades detectadas en la conformación del proyecto de orden del día, “que revelan una total falta de respeto a los diputados y al trabajo en comisiones”.

Señaló que sin fundamento alguno y engañando a los miembros de la Junta de Trabajos Legislativos, se incluyeron asuntos en el orden del día sobre los cuales no había dictámenes, ya que los proyectos carecían de las firmas necesarias para considerárselas como tales, como en el caso de la propuesta para expedir una ley local en materia de disciplina financiera y la relativa a las adecuaciones en ese mismo sentido al Código Financiero.

Juan Nicolás Callejas lamentó que el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina, no convoque a reuniones de trabajo y sólo pase a firma los proyectos de dictámenes, como ocurrió con el que plantea la creación de un Centro de Estudios Económicos y Sociales del Congreso; de manera aún más grave, es preocupante que se haya agendado en el orden del día un dictamen de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, cuando éste no fue turnado por el presidente de la misma a la Junta de Trabajos Legislativos, como lo establece la reglamentación anterior.

Agregó que en todos los casos, coincidentemente, se trata de iniciativas de los diputados del Partido Acción Nacional, por lo que es preocupante que los presidentes de las Juntas de Trabajo Legislativos y de Coordinación Política se presten a las irregularidades descritas, como si ignoraran que en este Congreso, por su conformación Plural y por el hecho de que ningún grupo legislativo cuenta con mayoría absoluta, se requieren acuerdos para encontrar soluciones a la problemática que vive Veracruz, pero sin sesgos partidistas y sin pretender sacar provecho político de la circunstancia de presidir los órganos del Poder Legislativo.

El legislador local afirmó que no se actúa de manera caprichosa, ni de forma irresponsable, sólo se exige que se respete la normatividad interior del Poder Legislativo y a los integrantes del mismo; “quienes parecen estar actuando en ese sentido son aquellos que, tal vez siguiendo instrucciones, se afanan en incluir, con engaños de por medio, dictámenes que formalmente no lo son; en imponer su voluntad sin analizar y discutir las propuestas en comisiones; y en eludir todas las reglas del procedimiento legislativo”.

Afirmó que es importante resaltar que respecto al tema de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, no ha existido alguna reunión por parte de la comisión de Hacienda del Estado con los funcionarios públicos de las Secretarías de Despacho para explicar el reajuste al gasto corriente, y en virtud de que esta próximo el vencimiento del plazo para su discusión y aprobación, por lo que estimó conveniente realizar las siguientes aclaraciones:

“La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben estar aprobados, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, y estaremos a favor de trabajar hasta el último día en dichos ordenamientos, en tanto se respeten y cumplan las obligaciones consignadas en la Ley Orgánica y en el Reglamento de este Poder.

Si cumplido el plazo, no estuviere aprobado el Presupuesto de Egresos, el gasto público a ejercer para el 2017 se limitaría a cubrir las partidas correspondientes a las remuneraciones de los servidores públicos y al gasto corriente de los Servicios de Salud, Educación, Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, así como para los Organismos Autónomos del Estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del último presupuesto aprobado, en tanto se aprueba el nuevo, de conformidad al artículo 33 de la Constitución Política del Estado”.

De igual manera, el diputado Juan Nicolás fijó la posición de los diputados de la Coordinación del Grupo Legislativo del PRI, respecto a la elección de quien ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, y aclaró que no están recibiendo instrucción alguna para favorecer a alguno de los candidatos, que están apegados a la normatividad expresa para su designación, y que harán pública su decisión en el momento oportuno.

Aprovechó el espacio para invitar a la Secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, así como a los diversos secretarios de despacho, y organismos autónomos, para que se sienten a trabajar con los diputados locales en relación al presupuesto que se ejercerá en el 2017, y de esta manera se vean las modificaciones pertinentes de acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo, con la finalidad de que se favorezca a Veracruz.