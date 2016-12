MOTO QUEDA PRENSADA POR UN TRÁILER.

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver.- A la altura del Puente Tecolutla casi por la caseta de cobro surgió un accidente automovilístico sobre la carretera federal 180 Matamoros puerto Juárez tramo Zamora a Veracruz.

Por lo que inmediatamente acudió la policía municipal al lugar de los hechos, se trataba de un Tráiler Kenworth modelo 2001 color blanco con placas de circulación 87ac-1b, conducido por el C. Mario Cortés Colunga de 36 años ocupación chofer, con domicilio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León quien impacto a una moto Italika color verde sin placas modelo 2016 cual era conducido por el C. Eduardo Juárez Pérez de 20 años con domicilio en la comunidad, Cruz de los Esteros municipio de Tecolutla, lo acompañaba el C. Ronaldo Pérez Juárez de 24 años mismo domicilio.