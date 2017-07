Falta de voluntad política impide que el puerto crezca

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Desde hace una década se viene hablando de la creación del puerto profundo, pero este sigue sin llegar por la falta de voluntad política, menciono cesar Cruz Rangel, Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz FATEV, quien aseguró que el retraso del proyecto no solo ha impedido el crecimiento del puerto sino también ha provoca que este generar de 4 a 6 mil empleos.

El dirigente sindical, expuso que una cantidad así de fuentes laborales, en estos tiempos serían valiosos ante la presente crisis laboral por lo que a traviesa este municipio.

Recordó que este proyecto tiene más de una década que no pone en marcha, a la espera que sea activado, debido a la falta de voluntad de los políticos y por los “acuerdos y negociaciones” que hacen los gobiernos para que, a este destino del Golfo de México, no lleguen estas inversiones.