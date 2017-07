Lluvias traen beneficios y males al ganado

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver.- En esta temporada de lluvias potreros y campos son beneficiados pero también son perjudicados por plagas.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de esta ciudad el M.V.Z. Armando Pérez -expresó- que las lluvias siempre serán un beneficio para la ganadería porque se recuperan los pastos se recuperan los aguajes y el ganado entra en buena condición física para poder seguir sus funciones reproductivas mejorando de leche y carne.

Pero también -señala- que trae plagas como es el gusano falso medidor, la mosca pinta, espera no sean contaminados con estas plagas porque si no se puede llegar a la temporada que el pasto disminuya por la plaga y el ganado no se recupera tan rápido.