PRD no detendrá defensa de la diversidad sexual aunque vaya en alianza con el PAN

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- El PRD podrá ir en alianza político-electoral con el PAN pero sin dar marcha atrás en esta lucha o defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual, incluso de todos los sectores, y en Veracruz es importante que exista una dinámica legislativa en temas como matrimonio civil igualitario y la tipificación de los crímenes de odio por homofobia.

Así lo declaró Antonio Medina Trejo, secretario de diversidad sexual del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Durante la reunión de trabajo que sostuvo con la coordinadora del grupo legislativo del Sol Azteca Yazmín de los Angeles Copete Zapot y con su compañero de bancada Sergio Rodríguez Cortés

Asimismo Medina Trejo, lamentó que esta comunidad históricamente ha sido discriminada, incluso asesinada, estigmatizada por prejuicios culturales, lo que ha hecho de los ciudadanos y ciudadanas de la diversidad sexual, vivan situaciones terribles. Y México requiere transitar a la verdadera democracia.

Agregó que los derechos no se pueden poner a consulta como lo pretende hacer el líder nacional de Morena, con el tema de la diversidad sexual.

Reprobó que se le pretenda preguntar al pueblo, si tienen o no derecho a lo que están exigiendo, “hablamos de un tema de derechos e igualdad, el tema va más allá de orientaciones sexuales, y nos asisten los tratados o determinaciones que la Corte ha mandatado.

“Porque las familias ahí están, existen y no nos discriminan cuando pagamos impuestos, pero cuando se trata de vida social, se da un trato diferente. Por ello, quienes legislan tiene que ver con los derechos y la igualdad”.

Exhortó a la iglesia a no incitar a la feligresía a tener una postura contraria a lo que dictan las leyes, el PRD defiende el estado laico.

Explicó que en el país existen aproximadamente 8 mil 500 parejas unidas bajo la ley de matrimonio civil igualitario, son de diversos estados y a la fecha 8 entidades ya aprobaron la ley de matrimonio civil igualitario, y tres están en desacato, porque aunque la Corte ya les advirtió que legislen porque violan los derechos del sector, no lo quieren hacer, uno de ellos es Jalisco.

Precisó que al tema de las adopciones se le teme mucho, pero está demostrado que no es un tema que preocupe o que sea de gran interés para las parejas de diversidad sexual.

En 2009 se aprobó la ley en cuestión, y se calcula que existen 8 mil 500 parejas pero solo se han dado 14 adopciones, esto pese a que existen más de 100 mil niños y niñas en situación de orfandad en el país, muchos viven situaciones terribles y bien podrían ser cuidados y protegidos en un hogar.