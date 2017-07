Gobernador visita la UTGZ

NI SUS LUCES DE PROTECCIÓN CIVIL

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver. Colonos no encuentran eco, a siete días que un camión pasó atropellando un poste de la empresa Telmex sobre la calle Nayarit de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, dejando cables tirados sobre la calle Durango obstruyendo el paso vehicular.

Protección civil no ha respondido a este llamado que solicitan habitantes de esta colonia para retirar -por lo menos- estos cables que no permiten el paso a camiones y autos.

Algunos vecinos optaron de poner una cartulina de color blanca como señal de "No hay paso".

Es claro saber la incompetencia que hay en protección civil que no escucha el llamado de auxilio de la población zamoreña.