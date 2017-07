Alerta FGE de software informático maligno

Se propaga en usuarios xalapeños

Xalapa, Ver.· Como resultado de un trabajo de investigación desarrollado por la Unidad de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha detectado la propagación masiva de un virus denominado Ransomware entre usuarios de redes informáticas de la capital del estado.

La Fiscalía estatal cuenta con información resultante del estudio de comportamiento de un paquete informático que se instala en terminales y servidores de cómputo, por medio de los cuales solicitan a los usuarios el pago o depósito de dinero a cambio de liberar el acceso a los archivos propiedad de las víctimas.

El modus operandi del virus informático es infiltrado a través de un mensaje que supera el filtro de spam de las potenciales víctimas, el cual llega a los correos electrónicos y se inserta una vez que el usuario da click al envío; posteriormente, aparece un mensaje por medio del cual se exige el pago de dinero a través de instrucciones exhibidas por el servidor electrónico que se conecta con la terminal del atacante.

Por lo anterior, la FGE recomienda a usuarios de redes electrónicas, no abrir correos de dudosa procedencia, no abrir links de páginas desconocidas, no abrir páginas que inciten a explorar sitios pornográficos y mantener precauciones en el uso de memorias de tipo USB.

Ante cualquier anomalía detectada, la Fiscalía estatal recibirá las denuncias de usuarios que hayan sido víctimas de esta forma delictiva, de la cual se encuentra comprobada su propagación en usuarios xalapeños.