COLUMNA: EN CORTO… SIN CORTES

Por: José Ortiz Medina

Moreno Valle, de campaña en Xalapa

Para continuar con su campañ…perdón, para presentar su libro “La fuerza del cambio”, el ex gobernador panista de Puebla y aspirante a candidato presidencial de Acción Nacional Rafael Moreno Valle, estará la tarde de este martes en un salón de la ciudad de Xalapa.

El ex mandatario poblano está en “echando su resto” en la búsqueda de la nominación panista, aunque no parece traer todas consigo, pues le han estado sacando varios trapitos al sol últimamente, como el deslinde de Editorial Porrúa como impresora del libro y los señalamientos por el enorme derroche de recursos durante su administración en el vecino estado.

Además, es sabido que Moreno Valle no lleva una buena relación con otro supuesto aspirante presidencial panista, que actualmente despacha como gobernador de Veracruz.

A ver si no le montan a “Rafa” un “teatrito” de los que tanto le gustan a “Micky”.

Jorge Manzo busca ser Rector de la UV

A través de un video en su cuenta de Twitter, el investigador Jorge Manzo Denes reiteró su aspiración a rector de la Universidad Veracruzana (UV).

“Estimados miembro de la comunidad universitaria soy Jorge Manzo y me presento ante ustedes para comunicarles que voy a contender y voy a contender en el proceso de designación de rector de la Universidad Veracruzana.”

Asegura tener experiencia en docencia y experiencia necesaria para enfrentar los retos que exige la máxima casa de estudios, “soy Jorge Manzo y quiero llevar a la UV más allá”.

Jorge Manzo Denes es originario de Unión Hidalgo, Oaxaca, donde nació el 24 de Agosto de 1963.

Recibió su grado de Licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana en Xalapa.

Como estudiante realizó estancias de investigación en la Universidad de Rutgers, en Newark, New Jersey, Estados Unidos; y en la Universidad de Connecticut, en Storrs, Connecticut, Estados Unidos; y como investigador en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá; y en la Universidad Jaume I, en Castellón, España.

A la fecha, es Investigador Titular “C” de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, del que fue promotor para su creación y actualmente director del mismo.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido Coordinador de la Maestría y Doctorado en Neuroetología, es Profesor-Tutor del Posgrado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, es Profesor de base del Doctorado en Investigaciones Cerebrales (donde también fue promotor para su creación), fue Coordinador en la Secretaría Académica de la UV y ha sido evaluador de artículos para publicación en revistas internacionales, así como de proyectos de investigación en el CONACYT.

Su producción académica comprende diversas publicaciones internacionales y nacionales, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales.

Jorge Manzo Denes realiza investigaciones relacionadas con la participación del cerebelo en procesos de aprendizaje y memorización motora, así como su papel en el desarrollo de enfermedades neurales, neurodegenerativas y aspectos relacionados con las adicciones. Una línea destacada en este momento es el estudio de la neurobiología del autismo. Sus técnicas experimentales han incluido paradigmas de observación conductual, anatómicos, histológicos, electrofisiológicos y de biología celular.

Ven fallas en investigaciones contra Javier Duarte y otros ex Gobernadores

Miguel Barbosa, vicecoordinador de Morena en el Senado, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de integrar carpetas de investigación defectuosas para evitar que los ex Gobernadores acusados de peculado, lavado de dinero y actos de corrupción paguen por sus delitos.

“Todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de estos ex Gobernadores priistas fueron construidas deliberadamente con deficiencias y fallas para conseguir su pronta liberación”, afirmó.

“Las autoridades deben garantizar que no habrá impunidad y que estos personajes recibirán la pena correspondiente por los delitos de los que se les acusa”.

El legislador federal exigió a la PGR conducir sus indagatorias con estricto apego a la ley y actuar de manera meticulosa en la integración y procesamiento de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Barbosa advirtió que sería inaceptable que, por una falla en las acusaciones de la Procuraduría, los abogados de los ex Mandatarios locales logren “tirar” las acusaciones.

“Tal vez la risa de Javier Duarte al aceptar su extradición a México tenga que ver con eso”, alertó.

Barbosa recordó que los delitos de carácter electoral no son considerados graves, por lo que los ex gobernadores acusados de esas faltas, como el chihuahuense César Duarte, podrían enfrentar su proceso legal sin pisar la cárcel.

“Se trata de un acusación débil”, denunció.

El legislador federal sostuvo que no se puede obviar que un alto número de carpetas de investigación no están debidamente integradas o no se ha respetado el debido proceso, lo que lleva a la PGR a fracasar en su obligación de llevar a los delincuentes ante la justicia para ser procesados.

El ex perredista recordó que a Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, se le acusa de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyas penas en conjunto podrían llegar hasta los 55 años de cárcel.

Barbosa refirió que en el caso de Quintana Roo, el ex Gobernador Roberto Borge es señalado por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

Al ex Gobernador de Chihuahua, agregó, se le giró orden de aprehensión por delitos electorales, los cuales pueden alcanzar hasta 22 años y medio de cárcel.