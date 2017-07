A la alza los casos de muertes maternas

Estos no han sido por negligencia medica

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Tras reconocer que los casos de muerte materna van a la alza, al menos en lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número II, la jefa jurisdiccional María Dolores Salas Barrientos, resaltó que estas no han sido por negligencia medica, si no mas bien por descuido y desatención de las futuras madres, quienes no acuden a sus consultas programadas, de manera mensual

La funcionaria estatal indico que de las tres muertes que se han presentado, una de ellas era menor de edad y las otras dos eran personas adultas.