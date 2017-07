Zozobra por la “licuadora” ya no existe en la generación de obras

El rubro más solicitado e importante para Veracruz es enfocar la inversión en carreteras

Xalapa, Ver.-Existe certeza de la generación de obras públicas, enfocadas principalmente en la construcción y rehabilitación de carreteras porque el recurso federal y estatal que llegue será utilizado para ello, aseguró Julen Rementería del Puerto, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Aseveró que una ventaja importante para el desarrollo de Veracruz, es que actualmente el recurso designado para obras es aplicado en ello.

“Ya no existe aquella zozobra de no ocupar el recurso federal que llegará para obra pública, lo que se conocía como la licuadora ya no existe, eso nos da certeza”.

El ex diputado aseguró que hay una cantidad de obras en proceso, otras que pronto estarán iniciando pero también se deben consideran aquellas que ha ido exigiendo paulatinamente la sociedad.

Reconoció la gran demanda existente luego de atravesar un abandono de infraestructura, en este sentido se mostró optimista ya que aseguró que al finalizar el año se tendrá una importante cantidad de obras.

“Seguramente cuando cerremos el año tendremos una buena cantidad (obras) dispersa en todo el Estado que permitirá la creación de empleos y luego el beneficio permanente de la propia obra”, señaló.