Amigos de Álamo, mil gracias por su apoyo: Balfren González

Por: Eloísa Guerrero

Álamo, Ver.- “Hoy que he dado por finalizada la campaña política, en donde mi partido el Revolucionario Institucional me postuló como su candidato de la Coalición que Resurja Veracruz, su amigo Balfren González Montalvo, quiero agradecerles a todos esos hombres del campo, profesionistas, amas de casa, jóvenes, que me han brindado su apoyo y respaldo, el cual pude observar en ese gran cierre masivo, donde se congregaron cientos de personas que en realidad quieren un verdadero cambio”.

En su último mensaje el candidato del Sombrero dijo que su campaña fue de propuestas claras, donde se comprometió a realizarlas, es el compromiso que adquirió con todos y cada uno de los habitantes de Álamo para lograr el verdadero cambio.

Balfren González, ha sido respaldado por mujeres y hombres trabajadoras, por jóvenes que quieren un mejor presente, que reclaman una mejor educación, mejores oportunidades y empleo, el cual bastante falta hace en el municipio.

“Es urgente que tengamos una mayor seguridad por eso el compromiso está hecho en equipar con más armamento a los elementos de la policía, brindarles capacitación y aquel que no pase los exámenes de confianza sea dado de baja para darle la oportunidad a personas que en verdad se interesen por la seguridad de los ciudadanos.

El campo, es fundamental en la plataforma política de Gonzalez Montalvo por lo que ha dicho que si le va bien al campo, les va bien a todos, por ello, el compromiso de dotar de mayor infraestructura a los campesinos, implementos agrícolas pero sobre todo darles las armas necesarias para el progreso.

“En verdad me siento contento de ver ese gran recibimiento en sus hogares al caminar casa por casa, en los ejidos, colonias y comunidades, amigos de Álamo, quiero que sepan que mis compromisos serán una realidad en la próxima administración, porque sé que vamos a ganar con todo el apoyo de ustedes este 4 de junio, donde salgamos a las urnas a votar por la Coalición PRI- VERDE, porque Resurja Veracruz y Álamo, por su amigo Balfrén González Montalvo.