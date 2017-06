El triunfo ya es nuestro

El ex presidente de México, Felipe Calderón dijo que la transformación hacia el progreso de esta ciudad, está en Juan Antonio Aguilar

Ante casi mil personas, Toño Aguilar cierra su campaña en el domo de Alto Lucero

Tuxpan, Ver.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa destacó que Veracruz está en su etapa de reconstrucción y en ese mismo tenor Tuxpan también debe ser reconstruido, y qué mejor con Juan Antonio Aguilar Mancha, candidato por la alcaldía por coalición PAN-PRD, a quien le refrendó todo su respaldo ante casi mil personas, en el domo de Alto Lucero.

Para cerrar con broche de oro, Juan Antonio Aguilar, cerró su periodo de campaña en Alto Lucero, donde firmó por escrito el compromiso de hacer en los cuatro años de gobierno municipal, la introducción del drenaje y la construcción de la planta tratadora de aguas residuales.

En este mitin, se contó con la presencia del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien al hacer uso de la voz, provocó la efervescencia de los casi mil asistentes que se dieron cita en el auditorio de esta localidad, destacando que en su gobierno implementaron por primera vez en el país, el programa de Oportunidades, hoy convertido en Progresa, apoyo a los ancianitos, hoy transformado a 65 y más, así también la erradicación y combate al crimen organizado, enalteciendo que en gobiernos panistas México alcanzó una transformación de cambios, tal como está sucediendo en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes Linares y que Tuxpan también lo habrá de implementar cuando Toño Mancha llegue a la alcaldía, aseveró Calderón Hinojosa.

Por su parte Toño Aguilar, dijo a los habitantes de esta localidad, conformada por 54 colonias, señaló poner fin a los policías corruptos, está corporación habrá de responder a los intereses del pueblo y no a la de los delincuentes, en otro rubro, indicó que ha recorrido colonias y comunidades, donde no ha encontrado progreso, por tal razón al asumir el cargo como alcalde habrá de solicitar auditoria en la presente administración municipal, porque no es posible que no se apliquen recursos por más de 500 millones de pesos en la ciudad.

Del mismo modo, Toño Aguilar señaló que es lamentable la pobre respuesta que dio el ayuntamiento ante la pasada contingencia, donde únicamente reportó 30 viviendas dañadas, cuando en realidad fueron cientos casas destruidas en colonias y comunidades, por tal motivo esta ciudad no pudo ser calificada para ingresar a los fondos del FONDEN.

Al respecto mencionó que al ser alcalde, ante este tipo de situaciones, si habrá la necesidad de enlodarse él lo hará, y no se quedará en la oficina cómodamente encerrado en el clima para no recorrer las áreas afectadas por los fenómenos naturales, por último exhortó a la población a salir a votar este 4 de junio y lo hagan por la coalición PAN-PRD, al vitorear, “el triunfo ya es nuestro”, “alcalde cercano a la gente”, “vamos a trabajar fuerte”, concluyendo enérgicamente “Tuxpan no te voy a defraudar”, ¡Tuxpan vamos a ganar!.