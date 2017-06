Exitoso 1er Foro Interinstitucional de Seguridad y Prevención del Delito

Tuxpan, Ver.- Este jueves el alcalde de Tuxpan Veracruz, Raúl Ruiz Díaz inauguró las actividades del Primer Foro Interinstitucional de Seguridad, Prevención del Delito y Apoyo a la Población Civil, reiterando su compromiso como gobierno y autoridad municipal para seguir impulsando este tipo de actividades que tienen como objetivo, prevenir, atender y demostrar el estado de fuerza de las diversas dependencias de seguridad y rescate de los tres niveles de gobierno, que día a día trabajan para salvaguardar la integridad de los tuxpeños y veracruzanos.

Al filo de las 8:30 de la mañana inició el acto protocolario de inauguración, en el cual se contó con la presencia del alcalde Raúl Ruiz Díaz; José Francisco González Galindo, Comandante del Sector Naval de Tuxpan; Arturo Olguín Miquel, comandante del 39 Batallón de Infantería; Manuel Romero Candelario, Delegado de Seguridad Pública de la Policía Estatal Región II Tuxpan; Luis Eduardo Fajardo Vázquez, Director de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública; José Antonio Jaramillo Vélez, representante de la Policía Federal; Francisco Javier Gómez Bretón, representante de la Dirección General del C-4; Carmen Vives Noseda, Fiscal Regional Zona Norte y Esteban Casanova Morales, representante de la Secretaría de Protección Civil.

En su mensaje, el alcalde Raúl Ruiz Díaz indicó que esta actividad, es una clara muestra de la coordinación y ocupación de las diversas dependencias participantes, por refrendar su compromiso con la ciudadanía.

“El objetivo, reforzar las estrategias de prevención del delito y recordar la función de cada institución en casos de seguridad, prevención y atención de emergencias…es un día de diversas actividades, es un día en donde al igual que todos, se suman esfuerzos para llegar a la sociedad, en esta ocasión mediante pláticas, simulacros y orientación” indicó Ruiz Díaz.

Agradeció la deferencia de la Secretaría de Seguridad Pública, por iniciar este proyecto en Tuxpan, esperando que pronto llegue este foro a los demás municipios de la región y reiteró el compromiso como Gobierno Municipal, de apoyar e impulsar acciones en el marco de la alerta de violencia de género, en la cual se trabaja desde el Instituto Municipal de la Mujer y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por los diversos módulos instalados, en donde les explicaron brevemente el objetivo y principales tareas de cada una de las dependencias y el impacto positivo de estas en el municipio tuxpeño.

El programa de actividades inició a partir de las 8:30 de la mañana con el acto protocolario, dando paso a las presentaciones de la Compañía de Teatro Municipal con temas como “Violencia Intrafamiliar”, “911” y “Delito Cibernético; asimismo, se realizaron las demostraciones de Operativo Mochila y Emergencia por parte del Binomio Canino de la Fuerza Civil y Protección Civil Municipal, respectivamente.

Para esto se contó con la presencia de más de 200 alumnos de seis escuelas de la ciudad, entre ellas, dos primarias, dos secundarias y dos preparatorias quienes disfrutaron de las presentaciones teatrales.

El programa concluyó al filo de las 3:00 de la tarde con las representaciones de Emergencia, Detención de Personas y Demostración de Agentes Caninos por parte de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja así como Policía Municipal y Fuerza Civil respectivamente.

Este evento fue considerado por los presentes como un parteaguas que viene a reforzar la coordinación interinstitucional, más allá de los operativos conjuntos, ya que en esta ocasión se actuó a favor de la proximidad y sensibilización social, llevando en fechas cercanas esta actividad a otros sectores de la población y municipios de la región, para que cada vez sean más las personas informadas sobre las actividades de cada una de estas dependencias, pero sobre todo, con un elevado criterio y percepción del riesgo.

Las dependencias presentes mediante los módulos fueron la Secretaría de Marina, Reclutamiento de Personal Femenino del 5to Batallón de Ingeniería de Combate, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Prevención del Delito Estatal, C4, 911, Policía Municipal, Instituto Municipal de la Mujer, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Tránsito y Vialidad Municipal, Fiscalía Regional Zona Norte y Fuerza Civil.