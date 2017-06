El hospital civil “Doctor Emilio Alcázar” debe de contar con una plantilla completa

Antes que un nuevo nosocomio

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Aún y cuando durante el sexenio del ex gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, se anunciara la construcción de un nuevo hospital en el municipio, pues el actual ya cumplió con su vida útil, esta construcción nunca se dio, ni mucho menos una rehabilitación integra, por lo que el actual gobierno esta analizando la rehabilitación del “Emilio Alcázar”, pues no se puede hablar de un nuevo hospital porque no se tiene el recurso financiero para ello.

En este sentido la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número dos María Dolores Salas Barrientos, señaló que antes de un nuevo hospital se debe de pensar en tener un nosocomio equipado y con una platilla completa, pues no solo se carece de medicamentos, sino también de especialistas, enfermeras y equipo.