Enseñan a jóvenes a ser ahorradores

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Al ser los jóvenes el sector que más gastan, siendo compradores compulsivo es que el Instituto Municipal de la Juventud IMJ llevará a cabo una serie de platicas en las escuelas en nivel secundaria y preparatoria sobre educación financiera, siendo el objetivo principal enseñarles a los jóvenes como cuidar su dinero y motivarles a ser emprendedores, menciono Luis Iván Cruz Quintero, director del IMJ.

“Se tiene una mala cultura en los mexicanos de no ahorrar y creo que se debe de enseñar a los jóvenes saber administrar y ahorrar el poco dinero con el que se cuenta, pues se vive en una sociedad donde no se tiene la cultura del ahorro y no se sabe administrar”.