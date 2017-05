El 4 de junio no gana Areli, ganamos todos, gana Cazones; Areli González

Cazones, Ver.- Tras tener masivos cierres de campaña durante el fin de semana, la candidata de Nueva Alianza, Areli González, sigue recorriendo las comunidades del municipio y reuniendo a centenares de cazoneños que creen en su proyecto.

Este fue el caso de los vecinos de Plan de Limón, comunidad donde se aglomeraron habitantes de distintas localidades para escuchar las propuestas que tiene la Areli González, sin importar las inclemencias del clima, una fuerte lluvia fuera del auditorio de dicho lugar caía a cantaros, los cazoneños hicieron sentir su calor a la candidata turquesa.

González Rodríguez agradeció el apoyo y respaldo que le brindan, dijo hoy más que nunca me doy cuenta que cuento con ustedes y no duden ni un momento que ustedes cuentan conmigo, no les fallaré y demostraré que las mujeres somos capaces de llevar las riendas del municipio; este 4 de junio su voto a favor de Nueva Alianza representa más de lo que ustedes piensan, es el progreso, el desarrollo y una mejor calidad de vida para todos, ese día no gana Areli gana todo Cazones.

A sólo 5 días de culminar la contienda electoral las preferencias se inclinan a favor de la candidata de Nueva Alianza por lo que todos suponen que Areli González será a segunda MUJER que gobierne en el municipio.