SE DEBE DENUNCIAR PARA QUE SE PUEDA INVESTIGAR

Por: Gabino Escamilla

Poza Rica, Ver.- El Secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marie, al señalar que se han incrementado los delitos en esta zona, también puntualizo que se debe de tener la cultura de la denuncia, para que las autoridades correspondientes puedan iniciar una carpeta de investigación y procurar una justicia de calidad en beneficio de la propia ciudadanía.

Afirmó que la ciudadanía no denuncia, por la desconfianza en los policías en mucho de los casos, se encuentra inmiscuida con la delincuencia, por lo que en estos momentos se están detectando estos malos elementos y se están separando de sus cargos, si bien es cierto que la gente no denuncia, por temor a represalias y si no denuncian que les garantiza que no les van hacer algo.