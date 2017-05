Casa Blanca olvida mencionar a pareja gay del líder de Luxemburgo

La Casa Blanca omitió el nombre de Gauthier Destenay, esposo del primer ministro de Luxemburgo.

Washington.- La casa Blanca se vio obligada a editar el pie de nota de la fotografía sobre las esposas de los líderes de la OTAN después de haber omitido el nombre de la pareja homosexual de primer ministro de Luxemburgo.

La corrección fue obligada tras las criticas que se generaron en redes sociales por la omisión, calificada por algunos como una falta de respeto, aunque algunos medios que reportaron la omisión aludieron indicios de homofobia.

La foto mostró a las primeras damas de algunos de los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reunidos en Bruselas para participar en la cumbre, a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania.

Aunque Gauthier Destenay también aparece en la gráfica, esposo del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien es abiertamente homosexual, fue excluido al no aparecer su nombre en el pie de nota que compañó la gráfica publicada por la Casa Blanca en su portal de Facebook, identificando al resto del grupo.

Destenay, quien contrajo matrimonio con Bettel en 2015, fue el único ‘primer caballero’ que optó por aparecer con las primeras damas, a diferencia de Philip May, esposo de Teresa May, primera ministra de Gran Bretaña; y de Joachim Sauer, consorte de Ángela Merkel, canciller federal de Alemania, quienes optaron por no atender ese encuentro.

La omisión generó críticas en las redes sociales, incluyendo a la Alianza de Homosexuales y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD por sus siglas en inglés), que como otros cuestionó los motivos detrás de la exclusión.

“¿Qué pasó con el esposo de Luxemburgo abiertamente homosexual?”, cuestionó la agrupación en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Nueve horas después de su publicación la Casa Blanca corrigió el pie de foto con la adición del nombre de Destenay -al final de la lista del grupo- que posó para la fotografía durante una visita al Palacio Real de Bruselas, en el marco de esos trabajos de la OTAN la semana pasada.