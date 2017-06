Imprudente Taxista ocasiona fuerte accidente automovilístico frete al UIPJ

Por: Gabino Escamilla

Poza Rica, Ver.- Ante la imprudencia y no respetar los límites de velocidad, al no respetar la distancia al conducir su vehículo al servicio del taxi, marcado con el número económico 2240 y placas de circulación 87-46-XCU de esta ciudad, un trabajador del volante se impactó por alcance contra un vehículo particular sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, frente a la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Afortunadamente no resulto ninguna persona lastimada y solo daños materiales en ambas unidades, por lo que el trabajador del volante aceptó su responsabilidad en este accidente ocasionado por no medir su distancia y no respetar los límites de velocidad.