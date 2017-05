Abandonan a Morena; se unen a César Ulises

Crece apoyo a la Alianza PAN-PRD

Deportistas, maestros, colonos y la comunidad LGBT, dan su respaldo para que el Lobo sea el próximo Presidente Mpal.

Poza Rica, Ver.- En una muestra de que el proyecto de cambio para Poza Rica, que promueve la Alianza PAN-PRD, está sumando voluntades, la tarde de este domingo, decenas de jóvenes militantes y seccionales del Movimiento de Regeneración Nacional, se unieron al Lobo, porque es la persona que tiene la experiencia y que a lo largo de más de 25 años ha trabajado en Poza Rica, apoyando a las personas necesitadas.

Los exintegrantes de MORENA, reiteraron su respaldo a César Ulises e incluso destruyeron sus credenciales, así como la papelería que se les había asignado para promover al aspirante de ese partido, quién “Es un ser déspota y grosero”, dijo Gualberto Vázquez.

Deploró que a MORENA ya lo vendieron, no es del pueblo, “Lo compró Leonardo Amador, David Rivas, Rocío Nahle y otros, entonces hay que abrir los ojos en Poza Rica, no podemos votar por gente que no les preocupa el pueblo”.

El licenciado César Ulises se mostró muy contento porque cada día que se acercan las elecciones, su proyecto de gobierno, logra convencer a más gente, “Son ciudadanos que confía en César Ulises, y en todas las personas que nos acompañan en las planillas”.

Quiénes hoy nos honran al integrarse, “Son jóvenes y son los que analizan los gobiernos, son personas preparadas y el que se nos unan es que ellos visualizaron que la Alianza PAN-PRD, es la que puede ayudar en Poza Rica, que la solución se esta viendo con esta Coalición, donde la gente se nos une porquer cree en César Ulises y ellos ya se dieron cuenta que la marca MORENA no los va a ayudar”.

Una caminata que se efectuó por la avenida 20 de Noviembre y que se prolongó a lo largo del bulevar Ruiz Cortínes hasta la plaza Garibaldi, se convirtió en una verdadera fiesta donde cientos de personas que alcanzaba el contingente, saludaban de mano al Lobo, al igual que conductores sonaban sus claxons en señal de apoyo al abanderado de la Coalición Veracruz El cambio Sigue.

Fue un domingo de campaña muy intenso, pues desde temprana hora, el Lobo encabezó la realización de una carrera de bicicletas, para posteriormente acudir al arranque de un torneo de tochito bandera, estuvo en el Campo 3 Amigos en un Torneo de Fútbol que los jugadores le denominaron “César Ulises Rivera Garza” y se dio tiempo para saludar a futbolistas en el campo Sahop, donde le patentizaron todo el apoyo de que el domingo 4 de junio votarán por él para llevarlo a un triunfo inobjetable.

De igual manera, acudió como invitado a una reunión de maestros, quiénes le dieron a conocer diversas problemáticas que enfrenta el sector y que César Ulises ha planteado solucionar, principalmente las relacionadas con mejoras sustanciales a la infraestructura.

Asimismo, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia ampliación Morelos, quiénes le dieron una cálida bienvenida y le reconocieron como el único candidato que se ha preocupado por ellos, no sólo en tiempos electorales, sino cada vez que requieren de su apoyo.

La jornada dominical concluyó con la visita a una reunión de la comunidad LGBT, donde el candidato del PAN-PRD, Césa Ulises Rivera Garza, les patentizó todo su apoyo para lograr mejores condiciones de vida para este sector de la población y evitar cualquier tipo de discriminación en su contra.