Alumna recibe diploma a ‘la más probable en convertirse en terrorista’

Ciudad De México.- Una escuela en Texas comenzará una investigación después que una de sus alumnas recibiera un ofensivo diploma.

Lizeth Villanueva de 13 años y estudiante del Anthony Aguirre Junior High en Houston, recibió un diploma de ‘broma’ al finalizar el ciclo escolar, aunque fue elegida como ‘la más problable en convertirse en terrorista’.

Villanueva relató a Click2Houston que se sorprendió cuando recibió esto y que no le dio nada de gracia.

Estaba impactada. La maestra dijo ‘La más probable en convertirse en terrorista’, y después dijo mi nombre y me dio un papel. No era un chiste. No me sentí cómoda con esto’, confesó la estudiante de séptimo grado.

La maestra de quien recibió el diploma es la encargada de un programa de aprendizaje avanzado, que busca preparar a los alumnos para la universidad.

Lizeth llevó el diploma a su casa y su madre tomó cartas en el asunto. Habló con el director, quien se disculpó personalmente y envió un mensaje a través de Twitter.

La administración de Aguirre quiere disculparse por los insensibles y ofensivos ‘premios falsos’ que les dieron a nuestros alumnos en una ceremonia. Como director, quiero asegurar a todos los padres de familia, y miembros de la comunidad que esos premios no representan la visión, misión y fines educativos de Aguirre. Iniciaremos una investigación’, escribió Eric Lathan.

La madre de Lizeth espera que al menos la maestra sea despedida, ya que considera que ‘esto no se ve bien, y menos si viene de una mujer adulta, sobre todo con todo lo que pasa en el mundo actualmente’.