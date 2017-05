Se augura un rotundo triunfo para Areli González

Cazones, Ver.- A cinco días de culminar el periodo de proselitismo marcado por la ley, Areli González culmina las visitas a las 37 comunidades y ocho barrios del municipio de Cazones teniendo gran aceptación entre la población cazoneña, augurando un rotundo triunfo el ya cercano 4 de junio.

Morisco I y Vega de Progreso fueron las últimas localidades visitadas donde la candidata del partido Nueva Alianza dio a conocer los compromisos que viene adquiriendo y que cumplirá una vez se encuentre en la silla de la presidencia municipal.

Apoyos al campesino, mayor cobertura de programas sociales y de vivienda, mejoras de caminos, creación de fuentes de empleo y mejor salud fueron los temas que la candidata todo durante estos mítines, en los que logró aglomerar a decenas de habitantes de cada comunidad.

Dijo que la gente está cansada de palabras, de que cada tiempo de campaña vayan a prometer y una vez que ganan jamás vuelven a verlos, es por eso que ella trae otra manera de trabajar; yo los visitaré para informar que estamos haciendo o el por qué no lo estamos haciendo, ya que no depende del cien por ciento de palacio municipal sino de gobierno federal y estatal pero tengan por seguro que seré una alcaldesa gestora, que de ser necesario me iré a dormir a palacio de gobierno en la capital del Estado para que me escuchen y traer recursos para los cazoneños.

Aseveró que su política es limpia y sin ataques; aquel que venga a hablar de otros es porque no tiene nada bueno que decir de él, a diferencia que nosotros tenemos tantas cosas que decir que incluso el tiempo nos ha resultado poco, señaló.

Se tiene previsto su cierre de campaña para el día sábado 27 de mayo con una concentración masiva, la cual partirá desde el campo de beisbol Beto Ávila y recorrerá las principales calles de la cabecera municipal para culminar con un baile popular.

Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.