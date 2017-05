“Vamos por una educación de calidad de la mano de los maestros de Cazones”: Areli González

Cazones, Ver.- “Soy una mujer que tiene la firme creencia que la educación es la punta de lanza que permite que en la sociedad todo mejore, es por ello que durante mi gobierno trabajaré de la mano con los maestros del municipio, reforzare los planes de ayuda a las instituciones educativas y tocaré puertas para que se puedan bajar más becas para nuestros niños”.

Esas fueron las palabras de Areli González, candidata a la presidencia del municipio de Cazones, durante su mitin en el barrio Cerro de Fortín, donde además de contar con la asistencia de vecinos del lugar, también se contó con la presencia de maestros del municipio, los cuales ven en la candidata del partido Nueva Alianza.

Además de visitar al barrio Cerro del Fortín, Areli acudió a la comunidad de Chaca Gorda y Coyol Sur para hablar con su gente comprometiéndose a gestionar más apoyos para el campo y para que quien produce sea la persona que se vea favorecida y no sólo el ejidatario, al igual que trabajar por mejorar las vías de comunicación para que la producción que se obtiene en sus tierras sea de más fácil sacarlas, dos de las solicitudes que tiene la población no sólo de esas dos comunidades si no de las 37 localidades del municipio de Cazones.

También hizo presencia en las calles del barrio Agustín Acosta Lagunés de la cabecera municipal, entrevistándose con la gente que ahí vive, externando que ese barrio es el más humilde con el que cuenta Cazones por lo que requiere especial atención por parte del gobierno municipal, teniendo ese contexto dentro de sus conocimientos de las necesidades que tienen los cazoneños la candidata turquesa externó que trabajará para cambiar la condición de vida.

Cazones está sediento de crecimiento y desarrollo, mismo que a partir del primero de enero del 2018 le daremos; sé que aquí, en el barrio Acosta Lagunés, hacen falta muchas cosas por lo que me comprometo a trabajar de la mano con todos ustedes; tal vez no quede todo porqué somos muchos en Cazones y todos tenemos necesidades pero sí podremos hacerle frente a algunas necesidades, señaló la futura alcaldesa del municipio costero.

Es por este tipo de compromisos, compromisos realistas lejos de discursos demagógicos de los cuales está cansada la gente, como va sumando más votantes que prometen llevarla al triunfo este 4 de junio.

