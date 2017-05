Atacan por desesperación

Toño Aguilar agradece a los miles de seguidores por Facebook su apoyo en esta campaña y desmiente videos que circulan por la red.

Tuxpan, Ver.- A través de la cuenta oficial personal de Facebook, el candidato por la coalición PAN-PRD Juan Antonio Aguilar Mancha, agradeció las muestras de apoyo a sus seguidores y en este mismo medio desmintió el contenido de videos que circulan por esta red, difamando a su persona y familia, cuyos métodos utilizados por sus adversarios políticos que a falta de propuestas, ideas y sobre todo capacidad de liderazgo, emplean este tipo de recursos, derivado por la excelente respuesta del electorado hacia su proyecto político que va 11 puntos arriba de su más cercano perseguidor.

Calificándolo como guerra sucia, anteponiendo la descalificación que la propuesta, Toño Aguilar, emitió un video en su cuenta personal de Facebook, donde explica que el año pasado acudieron funcionarios del gobierno del estado, “gente de Duarte”, a ofrecerle altas cantidades de dinero y obra pública, a cambio de abandonar el Partido Acción Nacional (PAN) y unirse a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual rechazó categóricamente, al aseverar que toda su vida siempre ha comulgado con los valores del PAN.

Exactamente 20 días después, el gobierno del estado le orquestó un presunto “fraude”, con toda la intensión de hacerlo ver involucrado, cuando realmente no lo fue, sin embargo lo que querían era la foto de la detención, se trataba de una supuesta estafa en agravio de la Unión Sindical de Transportistas de Materiales para la Construcción, Mudanzas y Cargas en General de la Región de Tuxpan, denunciado por Martín Salvador Soto García, quien es el apoderado legal.

Aguilar Mancha indicó que al no comprobarle la supuesta responsabilidad, la cual nunca existió, el juez primero de primera instancia, Roberto Paredes Sánchez, le otorgó la boleta de libertad por falta de elementos para procesar, causa penal No. 86/2015, con fecha de 25 de enero del 2016, por tal motivo no procedió a consideración como antecedente penal, por ende el Instituto Nacional Electoral no impugnó su candidatura.

Por lo anterior el candidato Aguilar Mancha, insistió en hacer campaña de propuestas propositivas y no descalificativas a cualquiera de sus adversarios políticos, sin embargo consideró aclarar las versiones que corre por la red social, como la más reciente de una supuesta deuda, la cual fue cubierta dentro de los plazos acordados, a la señora Rosalba Mercado y quien públicamente en su cuenta oficial desmintió ese video, cuyo material fue desvirtuado con toda la intención de generar interrogantes hacia el candidato.

Reiteró que por ser tiempos de campaña, los que menos tienen propuestas en beneficio de Tuxpan, siempre recurren a este método, lleno de basura y lodo, en un afán de repuntar proyectos políticos que ni sus propias familias lo apoyan, a pesar de ello es respetuoso de cada uno de sus oponentes políticos, dejando de manifiesto que no es de la misma estirpe.