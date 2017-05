DEJAN SIN VENTILADORES A TELESECUNDARIA

#hashtagcampaña no fue error, fue estrategia

EL MUNDO / STAFF

Tepic, Nayarit.- El candidato a gobernador de Nayarit por el Partido Encuentro Social (PES), Javier Zapata, agradeció las críticas de sus adversarios políticos, ya que lograron posicionarlo a nivel internacional por un supuesto error en sus espectaculares.

Gracias a toda esa clase política que menospreciaron el trabajo de alguien, que lo quieren forzar que lo vean como un error, nosotros hicimos el procedimiento, lo hicimos, lo mandamos. Si era un error, nunca fue un error, porque no se mandó de manera individual”, detalló Zapata.

En los espectaculares del candidato a gobernador aparece la leyenda “#Hashtagcampaña”, en vez del eslogan, lo que desató las críticas de sus adversarios políticos y ciudadanía.

El candidato a la gubernatura del estado aclaró que no se trató de un error, sino una estrategia para fomentar la participación ciudadana