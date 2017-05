Desafueros en épocas electorales sólo inhiben el voto

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- El que en épocas electorales se esté promoviendo el desafuero de diputados, solo provoca que el electorado se abstenga de ir a votar, mencionó la diputada federal Esthela Ponce Beltrán.

En entrevista durante su estancia en esta ciudad portuaria, resaltó que acciones como estas son resultado de la dinámica política – social que se está viviendo en estos momentos.

Mencionó que el caso Silva Ramos aún no llega a la cama baja, por lo que no puede emitir declaración alguna, pues solo han sido rumores mediáticos y no legales, pero de llegar el expediente esté será analizado, pues se puede dar el mismo caso de la solicitud de desafuero que se presentó del diputado Tarek Abdalá el expediente no tenía los elementos suficientes para promover el desafuero.