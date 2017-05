“Vamos a lograr que reviva Poza Rica”: César Ulises Rivera

Llama El lobo a una gran alianza ciudadana

Agradece la confianza de la población a este proyecto que le dará rumbo y progreso a nuestra noble ciudad

Poza Rica, Ver.- “Traigo las mejores intenciones, soy empresario y quiero que reviva Poza Rica, generar empleos, atraer inversiones, tenemos que cambiar los esquemas, hay muchas cosas por hacer y las vamos lograr con el apoyo de todos los ciudadanos”, expresó el licenciado César Ulises Rivera Garza, candidato a la alcaldía por la Coalición “Veracruz El Cambio Sigue” que integran el PAN y PRD.

Al acudir con vecinos de la colonia Obras Sociales, quiénes lo invitaron para escuchar su proyecto de trabajo, resaltó que la base será un gobierno transparente, austero, pero que detonará obras en los sectores con mayor necesidad.

Dijo sentirse muy contento, porque en cada lugar que visita las muestras de respaldo son sinceras, lo que le da mucha confianza de que logrará el triunfo en las eleciones del próximo domingo 4 de junio.

Indicó que es muy satisfactorio ver que la gente va a las reuniones por convicción, “Se que la población me conoce, sabe que soy una persona que siempre he trabajado por mi ciudad, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con más intensidad”

Resaltó que “Tengo más de 25 años con la Fundación, hemos hecho un trabajo muy fuerte en escuelas con paquetes de útiles, puputres, uniformes escolares y deportivos y en las colonias hacemos trabajo similar, en todas hemos dado uniformes a los lobitos, las lobitas, los lobos, y también hemos ofrecido caravanas de salud”.

De igual manera, estuvo en la colonia ampliación Morelos, donde aseguró a los habitantes que “Estoy aqui por ustedes que me dieron la confianza, vamos a las colonias y constato el gran apoyo de la gente, esto me da confianza, pues además estoy seguro de que los tiempos de Dios son perfectos y por eso hoy soy candidato”.

Habló sobre las ventajas de que un empresario gobierne, pues “Un político es una persona que no sabe administrar, gasta lo mismo que entra y con eso no saldremos de los problemas, tenemos que gastar menos de lo que ingresa con las contribuciones de los ciudadanos y los presupuestos de la Federación y el Estado, eso lo tenemos que canalizar para el desarrollo social, para obra pública y programas sociales”.

Su recorrido, incluyó una reunión con vecinos de Las Granjas e Ignacio de la Llave, donde el entusiasmo de las mujeres reunidas para darle la bienvenida, lo motivaron a echarse un “bailongo” al ritmo de la música de promoción de su campaña.

Ponderó la actitud de los ciudadanos que están ávidos de un cambio, el cual habremos de impulsar a partir del 1 de enero del 2018, fecha en la que asumirá la Presidencia municipal de Poza Rica.

Los vecinos reconocieron en César Ulises como el único candidato con una trayectoria de servicio y labor social en la ciudad; “A unos ni los conocemos y otros ya tuvieron su oportunidad y la aprovecharon.. pero para consolidar intereses personales, no los del pueblo”.

El popular Lobo señaló que “Hemos visto muchos problemas que nos han afectado y que han hecho que no crezcamos como ciudad, que no nos desarrollemos en ámbitos como la educación, la salud, obra pública, en fin, nos hemos venido para abajo, no hay empleos, por ello tenemos que buscar alternativas, soluciones para que nuestra gente trabaje y que nuestros jóvenes, que son nuestro presente, tengan oportunidades”.

Su gira proselitista concluyó en la colonia Círculo Michoacano, donde como en cada uno de los sectores que ha visitado, recibió el gran respaldo de la población, para que sea el próximo Presidente municipal.