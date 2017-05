Productividad, oportunidad y empleo garantizado: Jorge Vera

Para la gente del campo y las comunidades

Los jóvenes, deben de ver el campo, como una buena alternativa de vida y de negocios

Álamo, Ver.- Con más confianza, con más compromiso, con más decisión y firmeza, con más experiencia que nunca, Juntos haremos de Álamo Temapache, un mejor municipio “pues el cambio sigue” exclamó el candidato Jorge Vera Hernández, quien al referirse al rubro de la salud explicó que en plena campaña electoral todos los programas de asistencia social como “PROSPERA” y “Veracruz Comienza Contigo” están cerrados por lo que no es posible que se puedan inscribir toda vez que las reglas electorales son muy claras al respecto.

Además del cuidado de la salud, se brindará un apoyo sin precedentes hacia la educación y fomentará como nunca se ha hecho, las actividades deportivas, se implementarán programas de apoyo a personas trabajadoras como los coloteros y los jornaleros agrícolas, explicó el candidato Jorge Vera Hernández quien manifestó que apoyará a quienes quieran iniciar un negocio.

“Pero en este momento, me gustaría hablarte precisamente, del programa al que llamamos: Productividad oportunidad y empleo, toda vez que la producción en el campo es de vital importancia, porqué justamente hoy más que nunca; hemos reconocido y entendido, que lo que le pase al campo y a los campesinos de Álamo, nos pasa a todos; porque si ustedes dejan de producir, ya sea naranja o algún otro cultivo, sencillamente, no hay movimiento comercial, en una palabra no hay dinero para nadie, ni para el comerciante, el médico, el taxista, el albañil etcétera”.

¡La riqueza natural de nuestro campo, es un tesoro! Exclamó el candidato para luego aseverar que es un deber de todos cuidarlo y ayudar; a que siga produciendo. Para este fin; aplicaremos varias acciones estratégicas como: Capacitación y gestión de créditos para los productores, gestionaremos como gobierno para que tengan más y mejor maquinaria.

Asimismo se trabajara para tener una bodega de insumos para el campo que tendrá fertilizantes, plaguicidas vacunas y medicamentos para el ganado a bajo costo.

Trabajaremos juntos en el combate a las plagas del campo y las enfermedades del ganado, mejoraremos los caminos en sus comunidades y también los de las parcelas saca cosechas, para que te sea más fácil y menos costoso sacar tus productos a vender”.

Luego aseveró que todas estas acciones, darán resultados a largo plazo y por lo tanto, necesitamos sostener este esfuerzo, propiciando el hilo generacional en nuestras comunidades, pero ¿Esto qué quiere decir? en pocas palabras, que todo este apoyo que viene, provoque que los jóvenes, vean en el campo, ¡Una buena alternativa de vida y de negocios si así lo desean! Y no tengan la necesidad de irse a trabajar lejos de su familia; dejando a la larga, tierras abandonadas, que no tienen quien las trabaje y lo que es peor, familias divididas por la distancia.