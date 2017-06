Necesario concientizar a la ciudadanía del problema que genera la basura

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Con el inicio de la temporada de lluvias, la basura se convierte en uno de los principales problemas, pues al estar tirada en calles y banquetas, esta termina taponeando las alcantarillas y azolvando los drenajes, provocando con inundaciones, por ello es necesario concientizar a la ciudadanía del problema que esta genera sin no es tratada como se debe.

Indicó que pese a los esfuerzos que realiza el área de limpia pública para mantener la ciudad limpia, esto no puede ser posible sino se cuenta con el apoyo de la ciudadanía, quien debe de cambiar su cultura, apoyando a las autoridades, no sacando la basura si el camión recolector no ha pasado, pues al dejarla a fuera de sus casas los perros hacen de las suyas.