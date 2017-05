Comprometida a mejorar el municipio

Con un proyecto bien cimentado

Cazones tendrá un gobierno transparente con Areli González

EL MUNDO/STAFF

Cazones, Ver.- En el peregrinar en busca del voto, la candidata por el partido Nueva Alianza realizó una caravana para visitar las comunidades de Cabellal I, II y III, donde fue bien recibida por los habitantes de esas localidades.

Las palabras de apoyo por parte de las mujeres de ahí no se hicieron esperar, una de esas damas fue Isaura García de Cabellal III, quien reconoció en Areli a una mujer capaz y de mucho valor; “conozco a Areli desde hace un tiempo y siempre la he visto trabajar y apoyar a los que menos tienen; cada vez que acudía a visitarla para solicitar ayuda ella sin pensarlo me lo facilitaba, lo que demuestra lo bueno de su corazón y cómo será con los cazoneños una vez que sea alcaldesa”, expresó.

Al tomar la palabra la candidata turquesa, expresó que su gobierno será transparente; “una vez estando en el ayuntamiento tendremos una administración clara, esto quiere decir que lo que nos llegue lo repartiremos entre todos pero también si no llega los visitaré para informarles, la intención es que sepan que lo que llegue es para ustedes”.

Añadió que ya trabaja para que llegue un proyecto que beneficiará a muchas mujeres; “no estoy esperando a ganar para empezar a trabajar por los cazoneños, puedo decirles que existe el proyecto de una maquiladora que vendrá a favorecer a varios sectores, a los niños de kínder o secundaria a los que les daremos uniformes gratuitos, las mujeres al tener una fuente de empleo que les permita llevar un dinero extra a su hogar, todo esto a partir del primero de enero del siguiente año”.

Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.