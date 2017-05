Apoyando a Jorge Vera

Se suma a la campaña la organización Francisco I. Madero

Integrantes aseguran que el candidato tiene valores y experiencia para dar continuidad al desarrollo del municipio

EL MUNDO/STAFF

Álamo, Ver.- “Cuando se trabaja, las cosas salen bien, pero cuando se trabaja de una manera solidaria y sin ventajas de discordia, salen mejor”, precisó el candidato a la presidencia municipal PAN, PRD, Jorge Vera Hernández, a integrantes de la organización Francisco I. Madero.

Explicó que el municipio se encuentra en momento crucial y muy importante en el desarrollo, y no se puede retroceder, “vengo con más conocimiento para hacer cosas buenas, es por ello que gracias a la suma de esfuerzos se logrará dar un mayor impulso para que Álamo Temapache siga en el camino del desarrollo”.

El representante de la organización Pablo Lara Manuel dijo a los presentes conocer los valores y principios de Jorge Vera, ya que es una persona que tiene la experiencia para sacar adelante el municipio “es por ello que le doy la bienvenida a esta organización”, enfatizó.

Asimismo Vera Hernández asumió que en estos tiempos no se debe de titubear, “tenemos que ir contundentemente para garantizar el desarrollo de este gran municipio, no los defraudaremos seguiremos trabajando de la mano con la organización Francisco I. Madero y las que se nos sigan uniendo”.

Externó, “aquellas comunidades que no han sido visitadas, están en el tiempo para visitarlas, ninguna comunidad se quedará de visitar por pequeña o grande que sea, ahí estaremos para que conozcan el plan de gobierno pero la tarea no solo es del candidato, si no de todos y todos lo vamos a lograr cuando nos unamos en el voto”.