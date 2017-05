Vamos a desterrar la corrupción de Poza Rica: César Ulises Rivera

Sólo así logremos el bienestar y desarrollo para nuestras familias

Poza Rica, Ver.- “Si queremos a Poza Rica, si queremos a nuestras familias, si queremos salir de los problemas, lo primero que debemos hacer, es desterrar la corrupción y en nuestra administración comenzaremos evitando los chantajes de la gente nociva para nuestra ciudad”, así lo aseguró el candidado de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía, César Ulises Rivera Garza.

Al acudir como invitado a una reunión del grupo denominado “Las Mujeres del Cristal”, en el que están adheridas connotadas damas de nuestra sociedad, dentro del ámbito empresarial, social y altruista, el abanderado de la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, lamentó que sigan algunas gentes con actitudes retrógradas, que creen que denostando a las personas van a seguir llevando agua a su molino; pero una cosa les digo, con El Lobo esto se acabó”.

Reiteró que “Este tipo de delincuentes los tenemos aqui extorsionando, manchando la integridad de las personas trabajadoras y de bien, no quise aceptar sus condiciones, por eso me atacan, pero no caeré en su sucio juego, del cual los alcaldes están hartos”.

El popular Lobo expuso de manera amplia y detallada a este grupo de señoras, sus proyectos, los cuales fueron aceptados y robustecidos por las asistentes a esta reunión, que no dudaron un instante en respaldar la figura de César Ulises Rivera Garza, para que sea el Presidente municipal, pues es una persona que a lo largo de su vida ha demostrado una actitud de servicio, tal y como muchas de ellas realizan desde diferentes trincheras.

“Cuente con nuestro apoyo, es una persona honesta, de trabajo y que ha demostrado su amor y cariño por Poza Rica”, al tiempo de reconocer a la madre de Ulises, la señora Celia Garza Vda. de Rivera, quién es un ejemplo de trabajo, constancia y éxito en el ámbito empresarial y quién estuvo también como invitada.

César Ulises pidió a las damas de nuestra sociedad, su confianza y apoyo, para lograr el anhelado cambio en Poza Rica y poder rescatar y recuperar la grandeza que nuestra ciudad tuvo durante muchos años, esto a través de actividades económicas alternas al petróleo que prácticamente ya se acabó.

Por la mañana, El Lobo, fue invitado a un evento por el Día del Maestro organizado por el SETSE, donde refrendó su compromiso con el Magisterio, pues sin duda el apoyo al sector educativo es una de las prioridades en su programa de gobierno.

Por la tarde, en un intenso recorrido acudió con vecinos del sector ampliación Cerro Del Mesón, dónde en un diálogo abierto, escuchó los planteamientos sobre las necesidades de servicios básico para la población.

Ahí explicó que en base a los ahorros que se logren con la austeridad gubernamental, se tendrá la disposición de recursos, a fin de llevar la obra urgente a las distintas colonias de Poza Rica.

Posteriormente, se trasladó a la colonia Prensa Nacional, donde un nutrido grupo de vecinos lo aguardó y a pesar del intenso calor registrado, éste no mermó el ánimo y el deseo de los habitantes por mostrarle a su candidato el apoyo que le darán el 4 de junio y para que sea el próximo alcalde.

También estuvo con colonos de la Mecánicos de Piso, quiénes tras escuchar sus propuestas para detonar las zonas marginadas de la ciudad, le solicitaron mejorar en ese sector las condiciones de seguridad, la introducción de energía eléctrica, así como fortalecer el abasto de agua.

Ya entrada la noche, El Lobo cerró su actividad proselitista en la colonia Las Vegas, con un grupo de habitantes que se comprometieron a llevarlo al triunfo en las urnas, porque es garantía de un gobierno honesto y que seguramente será de grandes resultados.