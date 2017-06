Operativo se frustra con “mordidas” de Transporte Público

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver.- Elementos de Transporte Pùblico con sede en la ciudad de Papantla, se apostaron en la Av. Juàrez esquina calle Oriental lugar estratégico para interceptar a taxis, y motocicletas que pasan por esta vía para verificar que porten su documentación en regla.

El operativo inició a las 10:00 de la mañana, por dos elementos de transporte público que se negaron a dar sus nombres e información, uno de ellos solo dijo; “es un operativo a taxis, le revisamos sus documentos, dame tu número de celular y te hablo”.

A tan solo unos días en que el gobernador, MAYL emprendió una lucha en contra de la corrupción, tal parece que este cáncer que daña al sistema político veracruzano, no se acabará por elementos que les gusta ganar el dinero fácilmente.

Los 300 carros que están en la modalidad de taxis, algunos no traen placas, otros no respetan las tarifas y otros trabajan informalmente, por lo que el transporte público los tolera, con una “mochada” y no pasa nada.

El delegado de Transporte Público, Santos San Román Martínez, tendrá que poner orden a estos elementos que solo vienen a ver que pescan, y luego se van, sin llevar resultado alguno.