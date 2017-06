La cultura a través del tiempo

Festival Xanath

El Festival en un principio se componía solamente de danzas autóctonas

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- “El Festiva Xanath denota mucho tiempo de estar presente en la Feria de Corpus Christi, en un principio se componía solamente de danzas autóctonas, con el paso del tiempo, fue tomando la forma con la que actualmente se le conoce”, mencionó el Director del Grupo TAMM, Martín Gómez Ricaño, al hacer una breve remembranza de éste importante espectáculo centrado en la cultura Totonaca.

Recordó que en sus inicios, a finales de los cincuentas, por 1958, inicialmente es conocido como el Festival del Totonacapan, en donde participó un ballet de la Ciudad de México, logrando con ello un espectáculo más completo, que se mantuvo algunos años, pero por sus costos decayó.

Posteriormente fue retomado por la Universidad Veracruzana, con la dirección del maestro Miguel Vélez Arceo y Caridad Valdez, con un festival no menos hermoso que el actual, pero muy estilizado, tipo ballet, los danzantes en esa ocasión fueron los propios alumnos de la UV, lo que no fue del todo aceptado por la población papanteca, no obstante, era un espectáculo muy completo, pero no original.

Con el tiempo, aparecen Fernando Calderón Cernicchiaro y el maestro, Alejandro Martínez Matus, quienes realizan otro festival, creándole a éste una ambientación prehispánica, y es donde comienzan a trabajar con el pueblo de Papantla, ello por el año de 1972, cuando toma el nombre con el que se le conoce, Festival Xanath.

Más tarde, muere el maestro Alejandro Martínez Matus, y el Martín Gómez Ricaño retoma la agrupación, que en el aquel entonces, se conocía como Grupo de Taller de Arte Papanteco, después se denominó Taller Alejandro Martínez Matus, en 1983.

En el 2006, Martín Gómez Ricaño junto con Fernando Calderón Cernicchiaro, incrustan en el Festival Xanath, una creación llamada Culto al Fuego Nuevo, siendo todo ello lo que se maneja actualmente.

El Festival Xanath en si, no ha sufrido modificaciones, se ha respetado la coreografía del maestro Alejandro Martínez Matus, así como el guion escénico original de Carlos Juan Islas Ricaño.