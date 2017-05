“No vendan su voto”: César Ulises Rivera

Hay que ser honestos con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestro futuro

Poza Rica, Ver.- “Aquel que paga el voto, es un delincuente y ya basta que nos gobierne este tipo de gente, por eso les pido no vendan su voto, tenemos que ser honestos con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestro futuro”, así lo externó el candidato de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía de Poza Rica, César Ulises Rivera Garza.

Al acudir con vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, que le invitaron a una reunión en ese sector, aseguró que gran parte del dinero que se robaron durante 12 años los anteriores gobiernos, se utilizó para comprar votos, “En los 212 municipios se soltaban paquetes de billetes, para no perder el poder, pero a esa gente le interesaba que el pueblo no creciera, que el pueblo fuera pobre, que no tuviera soluciones a sus problemas, porque cuando llegaban las votaciones compraban el voto”.

Sostuvo que “En esta ocasión les pido que no vendan su voto, yo soy una persona honrada, honesta y si mandara a alguien o viniera y pagará por el voto, sería un delincuente”.

“Ustedes creen que les está ayudando comprándoles el voto, pero esa compra de voto, esa persona se la va a cobrar mínimo mil veces más cuando llegue y esa no es la solución, eso no nos ayuda”, indicó el popular Lobo.

Mencionó que “Aquí van a llegar dos tres personas, que son “Canallas” y que en base a la compra de votos, quieren gobernar y lo han asegurado en videos donde citan que hay que saber donde y a quien comprarle su sufragio”.

Dijo que está práctica ilegal, solo ha dejado tristeza y pobreza a las familias, pues bien ese dinero tendría que haberse destinado a adquirir medicinas, mejorar las escuelas, dotar de agua, “Ya basta de engañar al pueblo, el pueblo ya abrió los ojos y como prueba fue el triunfo inobjetable de Miguel Angel Yunes Linares, que le dijo adiós al gobierno corrupto y ahora vamos a hacerlo aquí”.

Enfatizó que “Vamos a ganar con lealtad, honestidad, con amor a nuestra gente y aqui van a llegar los servicios, va a llegar el agua, clínicas y vamos a reparar las escuelas”.

Transformadores, van con todo con El Lobo

De igual manera, integrantes del grupo “Transformadores” reiteraron su compromiso de apoyar al candidato de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía de Poza Rica, licenciado César Ulises Rivera Garza.

Durante el encuentro al que fue invitado el abanderado de la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, se hizo un amplio reconocimiento a su trayectoria y labor altruista, que coincide con el trabajo desplegado por este grupo de ciudadanos que es coordinado por Miguel Ángel Chagoya y Rogelio Quiroz Pulido.

Refrendaron que intensificarán las acciones para promover el voto en favor del popular Lobo y lograr el cambio en Poza Rica.

En la División de Oriente no dudan será Presidente

Durante su actividad dominical, César Ulises, visitó a vecinos de la colonia División de Oriente, quiénes le refrendaron su total respaldo para que sea el alcalde de Poza Rica.

El apoyo al Lobo es evidente, pues amas de casa, jefes de familia y jóvenes deportistas de este sector de la ciudad, le ofrecieron una cálida bienvenida y a pesar del intenso calor escucharon las propuestas de desarrollo que darán un nuevo rumbo a Poza Rica.