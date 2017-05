El Lobo cierra válvulas… pero a la extorsión

No cederá a chantajes de un periódico

No pagará para cuidar su imagen con dinero que es de los ciudadanos; “mejor haré más obra”

Poza Rica, Ver.- Durante los encuentros con ciudadanos que sostuvo este viernes el candidato de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía César Ulises Rivera Garza, destacó que la desesperación por tratar de desacreditar su labor proselitista, ha orillado a un periódico a generar informaciones fuera de la realidad, como el hecho de que ordenó cerrar las válvulas para el abasto de agua potable en la ciudad y poder llevar con dos pìpas, el vital líquido a miles de usuarios en colonias y favorecerlo.

Resaltó que en efecto cerró las válvulas…pero a la extorsión, el chantaje y coacción que como es costumbre, quiso aplicarle este medio, exigiéndole una millonaria suma, y que al rechazarla, intensificó sus ataques, pero lejos de perjudicarll lo han posicionado aún más en las preferencias del electorado.

César Ulises ha sido claro en sus acercamientos con la población que no cederá a las pretensiones de los Directivos de ese periódico, porque si cae en el chantaje, es empezar con el pie izquierdo y el objetivo de esta campaña y de su gobierno, es lograr un cambio real en Poza Rica y ese cambio implica poner fin a este tipo de prácticas nefastas que por décadas han prevalecido, pero que con César Ulises no tendrán cabida.

“La válvula se cerró…pero a los recursos que exige éste periódico y que son del pueblo; la válvula se cerró…pero a la asignación de obras que año con año demandaba ese medio; La válvula se cerró…a los cargos en el Ayuntamiento para sus familiares e incondicionales, que sólo “engrosaban” la nómina municipal”, sostuvo.

Pidió a colonos reunidos en un sector de la Anáhuac y que lo respaldan, a tener confianza en su proyecto y a hacer caso omiso a lo que dicen de él, “Déjenlos que sigan su campaña de golpeteo, que sigan sus ataques infundados, pues Poza Rica ya despertó y sabe que ese manipuleo informativo es para hacer santos a los que pagan y diablos a los que los mandan al averno, como yo lo hice”.

El popular Lobo, visitó este viernes el entranamiento del Club Monterrey, cuya base de operaciones es el campo 3 Amigos, donde reiteró su firme apoyo al deporte, que siempre ha sido su pasión, así como el ser un gestor incansable de apoyos.

Los padres de familia reunidos en esa instalación deportiva, reconocieron en César Ulises a una persona honesta, trabajadora y para muestra su labor a través de la fundación Lobomanía, que ha dado tantos beneficios a la población de Poza Rica, “ahora imagínense como alcalde”, refirieron.

Posteriomente, visitó a vecinos de la ampliación Salvador Allende, donde fue recibido con vivas y aplausos por los colonos que saben que El Lobo será su alcalde y que sabrá hacer un gran trabajo para sacar del atolladero económico a Poza Rica.

De igual manera, acudió al fraccionamiento Nueva Imagen, donde en un reunión franca y abierta, presentó sus propuestas de desarrollo urbano y económico, en las que coincidió con los habitantes de ese sector, quiénes se comprometieron a darle el apoyo para que sea el Presidente municipal, ya que cuenta con una amplia experiencia en la administración empresarial, además de ser una persona con sentido humano y de gran corazón que ha demostrado que realmente quiere a Poza Rica.

Ya por la noche, sostuvo un encuentro con cientos de jóvenes en el sector del Mollejón, quiénes le aplaudieron entusiasmados al asegurar que no se dejará presionar y cuidará los recursos públicos municipales, para poder reforzar el apoyo a los estudiantes mediante becas.