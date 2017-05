Mexicano clasifica al Mundial de Ultramaratón

Ciudad De México.- Un año y medio de entrenamiento le bastó a Marco Antonio Zaragoza para ganar una carrera de 100 kilómetros, en la categoría 30-39 años, con un tiempo de nueve horas, 27 minutos y 50 segundos, y el ser monarca del 24° Campeonato Nacional Silvia Andonie Súper 80 y 100 km, realizado en Monterrey, Nuevo León, le sirvió para clasificarse al Campeonato Mundial de Ultra Distancia que se celebrará en Belfast, Irlanda del Norte, el próximo 1 y 2 de julio.

“Hace dos años no corría más que para alcanzar el Pumabús”, asevera con desparpajo el alumno del doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM, quien es físico por la Facultad de Ciencias.

“Lo que me motivó a correr por primera vez es que ya estaba subiendo de peso”, añade Marco Antonio Zaragoza, quien comenzó a adquirir condición física entre los paisajes de Ciudad Universitaria sin imaginar el alcance que tendría.

“No me animaba a correr solo, así que le pedí a un amigo que me dejara correr junto a él. Aceptó, pero me dijo que no se iba a detener si yo me cansaba. Así que la primera vez corrí 13 kilómetros. Dos meses después corrí el Maratón de la Ciudad de México (42 kilómetros y 195 metros) y terminé bien, sin lastimarme. Entonces busqué competencias de mayor distancia: 60, 80 y hasta 100 kilómetros, que son escasas aquí en México”, relata el corredor universitario cuyos conocimientos científicos le han ayudado en la práctica de este deporte.

La competencia que el atleta auriazul afrontará en Irlanda del Norte es diferente a una carrera convencional. “En el Campeonato Mundial de Ultra Distancia la modalidad son 24 horas corriendo en un circuito de 10 kilómetros y gana quien más kilometraje haga durante ese tiempo”.

Sin embargo, el felino Marco Antonio Zaragoza se prepara para ser el mejor mexicano de la historia en Ultra Distancia. “Hay que entrenar al cuerpo hasta controlar las necesidades fisiológicas, y he diseñado mis entrenamientos para correr al menos 240 kilómetros, porque mi objetivo es romper el récord nacional (203.7 km). No es un kilometraje tan elevado, si lo comparamos con los mejores del mundo, puesto que los ganadores de ediciones anteriores realizaron entre 270 y 280 kilómetros”, sentencia el universitario de 31 años de edad.