“Vamos a construir juntos el cambio en Poza Rica”: César Ulises Rivera

Se reúne El Lobo con socios de CMIC

Las obras las realizarán empresas locales, no se vale quitarle el trabajo a quiénes se han preparado

Poza Rica, Ver.- “Nos dejaste convencidos de tus propuestas, tienes un gran compromiso con la administración de los bienes de esta ciudad, y nosotros como constructores, tenemos la responsabilidad de construir junto contigo a Poza Rica”, expresó el Presidente de la delegación zona norte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Miguel Ángel Elizalde Martínez.

Luego de escuchar junto con sus compañeros socios de la CMIC, el plan de desarrollo económico que impulsará el candidato a la alcaldía de Poza Rica por la Alianza PAN-PRD, César Ulises Rivera Garza, el dirigente de los constructores, resaltó la formación empresarial, experiencia y trayectoria del popular Lobo.

El abanderado de la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, agradeció la invitación de la CMIC, y durante su presentación destacó que el sector de la construcción es primordial para aplicar su proyecto de desarrollo.

Les dijo que deben estar seguros que las obras las desarrollarán ellos; “No es ético para los ciudadanos, que si ustedes se han preparado y tiene sus constructoras y sobretodo la capacidad para hacer una obra, lo más justo es que se les de a ustedes”, al tiempo de precisar que “Yo voy a ser alcalde, no constructor, soy farmacéutico, no se vale quitarle el trabajo a quienes lo saben hacer bien”.

Y más porque este sector es de los más lastimados, “Fueron 12 años de atraso, que hicieron quebrar a muchas empresas que hicieron obra y no les pagaron y que incluso han tenido que emigrar a otras entidades en busca de oportunidades y no se vale”.

Sostuvo que “De mi parte habrá un respeto y oportunidades, la idea es cambiar todo, si desde el primer momento le estoy diciendo no a la corurpción y no me interesó que me inventaran cosas, así seguiré porque no haré nada que le afecte a Poza Rica, mi ciudad”.

Les pidió hacer este escudo, “Vamos a ganar porque la gente quiere el cambio, la gente ya está harta y creen en César Ulises, hagamos este acuerdo, ese pacto y el 4 de junio defendamos nuestra ciudad, las cosas van a ir mejor y se los dice su amigo que siempre ha trabajado honestamente, que siempre ha trabajado con el pueblo”.

Al finalizar, los integrantes de la CMIC, le hicieron 8 propuestas que con gusto atendió y se comrpometió a realizar cuando asuma el mandato el 1 de enero de 2018, la gran mayoría fueron coincidentes con lo expuesto en su presentación.

Los planteamientos fueron:

1.- Para la adjudicación de la obra pública ya sea por invitación de 3 o licitaciones públicas, sea un requisito estar regiustrado en la CMIC, que es el órgano que a nivel nacional empadrona a los contratistas

2.- Independientemente de que se encuentren registrados en la CMIC, que las obras las hagan empresas locales que tengan como mínimo un año y medio de experiencia tomando en consideración los procesos de Ley.

3.- Que los ingenieros o arquitectos que cubran el perfil y se encuentren afiliados a la CMIC, sean tomados en cuenta para el cargo de Director de obra pública.

4.- La CMIC solicita a usted como candidato a la presidenca de Poza Rica, que cuando presida el Ayuntamiento le permita participar en la evaluación y elaboración de los proyectos en forma mancomunada.

5.- Se solicita al ayuntamiento que se signe un convenio entre la CMIC y el ayuntamiento donde todos los contratistas que se les asigne una obra se les retenga el 3 al millar de los cuales, el 2 al millar será para la capacitación de jóvenes emprendedores y el 1 al millar restante para el DIF.

6.- Se solicita al honorable ayuntamiento que usted presidirá que todo el personal se capacite a través del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

7.- Que los catálogos de precios unitarios sean acordes con los precios del mercado vigentes.

8.- La CMIC le solicita que cuando presida el ayutamiento de Poza Rica, se convierta en un administrador de los recursos del mismo y no se integre a la rama de la construcción, asimismo su equipo de confianza.

Por la tarde, el licenciado César Ulises continuó con su árdua labor proselitista y sostuvo encuentros con dirigentes de diversas colonias de la ciudad, quiénes le plantearon algunas de las necesidades, y la coincidencia es la falta de agua, mejora del alumbrado, drenaje, asi como mayor seguridad.

También acudió a un curso sobre el empoderamiento de la mujer, donde reiteró su compromiso de apoyar de manera integral a las mujeres pozarricenses, pues son el motor de muchas familias.

El cierre de las actividades fue en una reunión con vecinos de la colonia La Ceiba, donde a pesar del intenso calor de más de 38 grados, esperaron gustosos a quién aseguran será su Presidente municipal y de quién escucharon sus propuestas sobre la aplicación de un gobierno austero, pero con obra, esto mediante la restricción del gasto corriente.