Presupuesto participativo, política exitosa de Morena: Hipólito Rodríguez

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de ampliar y profundizar con la ciudadanía algunas acciones que realizará en el próximo gobierno que presida, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, estará en el encuentro ‘Participación ciudadana y Presupuesto participativo’, con la participación de la ex delegada de Iztapalapa, Clara Brugada Molina a realizarse este sábado 20 de mayo a las 12:00 horas.

Dicho encuentro se realizará en el hotel Villa Margaritas ubicada en la cerrada de Chedraui Caram, frente a Plaza Crystal. El abanderado de Morena consideró de vital importancia la participación de la ex jefa delegacional ya que ella aplicó, durante su gestión, el presupuesto participativo con sus conciudadanos logrando importantes beneficios sociales para la población.

“El presupuesto participativo es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio. Ha sido una política pública exitosa desde 1988 que se implementó por primera vez en la ciudad de Porto Alegre, Brasil; que en ese entonces tenía una población tres veces mayor que la de Xalapa”.

Hipólito Rodríguez destacó que las propuestas de Morena son viables porque hay experiencias exitosas de gestión y administración en sus militantes. “Recordemos que cuando Claudia Brugada gobernó Iztapalapa, la Delegación tenía una población superior a los dos millones de habitantes. Se logró, mediante el dialogo y acuerdos, incorporar a la población en la confección y aplicación del presupuesto. En Xalapa lo vamos a lograr de forma transparente y honesta”.

Agregó que, la construcción de la democracia se inicia con la participación activa de la sociedad. “En Morena queremos escuchar e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Ya no queremos que unos cuantos decidan el futuro de la mayoría. Nuestro gobierno se apoyará en la participación ciudadana en un trabajo conjunto y de corresponsabilidades”.

Finalmente invitó a la ciudadanía a que asista al encuentro ‘Participación ciudadana y Presupuesto participativo’, para que se enteren de primera mano que si es posible un cambio de rumbo político y de mejoramiento en la calidad de vida de nuestro municipio.