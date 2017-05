Presupuesto a la educación debería de ser el 8% del PIB

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Pese a las condiciones precarias en las que laboran los maestros no solo del municipio, sino del país, los docentes no quedaron conformes con el incremento del 3.8 por ciento al salario y el 1.98 por ciento a prestaciones que se dio al magisterio, al asegurar que hoy más que nunca el presupuesto que se dedica a la educación no es el adecuado y pese a las condiciones precarias en las que trabajan los maestros hacen el mejor esfuerzo para preparar las futuras generaciones.

De acuerdo a lo mencionado por Ruben Dario Juarez Chimal, dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, la UNESCO ha planteado que sea mínimo 8 por ciento del producto interno bruto, el presupuesto que se designe a la educación.