Es necesario cuidar el agua

Ante la época de estiaje

Actualmente se reparte agua a varias comunidades y colonias

Por: Eloísa Guerrero

Álamo, Ver.- Ante las altas temperaturas y la falta de abastecimiento en algunos sectores la dirección de Protección Civil (PC) a cargo de Ignacio Martínez Mora, se dan a la tarea de atender las demandas de la población que no cuenta con el vital líquido; sin embargo y por desgracia quienes cuentan con el servicio y tienen pozos en sus domicilios gastan agua sin considerar que en otros lugares carecen de ella.

Desde el inicio de la temporada de estiaje la CONAGUA emitió su comunicado que la época de estiaje se prolongará y es necesario que se tomen las precauciones para cuidar el agua y se tenga un mejor aprovechamiento del agua y no se tengan que quedar sin ella.

Hasta el momento existen varias comunidades que carecen de agua y por ello a quienes si tienen abasto de agua se les recomienda el cuidado del agua ya que mientras que unos la tienen otros padecen de no contar con el servicio ya que aunque se cuenta con el sistema de bombeo el nivel del río no es suficiente para el abastecimiento y para ello los elementos de PC se encuentran abasteciendo de agua a alrededor de 7 comunidades y 6 colonias que son las que no cuentan con el servicio.

Dentro de las recomendaciones para cuidar el agua es necesario que cuando la gente se baña le cierre a la llave para que no se desperdicie mientras se enjabona, también mencionó que no se utilice la manguera para el lavado de calles, banquetas y carros. Estas dos recomendaciones son las que más se hacen porque en estas dos acciones es donde más agua se desperdicia.

Es necesario que la gente tome en cuenta las recomendaciones para retener la mayor cantidad de agua y con ello evitar que se llegue a una situación crítica por no tener agua.