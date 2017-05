Primero es la gente: César Ulises Rivera Garza

Recorre candidato de la Alianza PAN-PRD más de seis colonias diarias en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- César Ulises Rivera Garza, candidato de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía de Poza Rica, agradeció las muestras de apoyo y las innumerables solicitudes de la población para que acuda a reuniones y pueda recibir propuestas de obras y atención de necesidades, para lograr sacar adelante a las colonias pozarricenses.

Sobre el hecho de no participar en el debate organizado por el OPLE, dijo que desafortunadamente la invitación llegó un poco tarde y al traer una agenda muy cargada, optó por no dejar a los ciudadanos, con quien tiene el compromiso de reunirse y plantear su propuesta de gobierno.

“El dejarlos plantados, nos afectaría porque la gente quiere el contacto, la cercanía con su candidato, pues está sufriendo, tiene muchos problemas y la gente ve en César Ulises la posibilidad de salir adelante”, precisó.

Destacó que “Yo soy empresario, yo me manejo de otra manera y he establecido muy claro, que primero está el pueblo y si seguimos en los mismos problemas de toda la vida, donde ha habido alcaldes que desgracidamente no les ha dolido su ciudad, este conflicto nos va a ir hundiendo y hundiendo; yo soy de una familia que tenemos farmacias y esos negocios han sentido el golpe económico, y así como nosotros, los hoteles, restaurantes y otros lugares, por ello queremos reactivar y demostrar que como empresarios podemos hacer bien las cosas”.

El abanderado de la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, el popular Lobo, visitó por la tarde la colonia Las Granjas, donde un nutrido grupo de vecinos le dieron la bienvenida y agradecieron por acudir a la invitación que le hicieron llegar, lo que habla de que será un candidato cercano a la gente.

Ahí dijo que los problemas de los ciudadanos “Se constatan yendo a las colonias, estando cerca de nuestra gente”.

Indicó que “Hemos ido a los lugares más difíciles, hemos agarrado donde no está pavimentado, la finalidad es ver cuáles son las necesidades y aqui está muy olvidado, en esta parte, efectivamente, se tienen que hacer mucha cosas”.

Entatizó que en su gestión habrá un gobierno austero, que gaste lo menos posible para tener un ahorro y traerlo aqui. “Les pido que tengan confianza y a partir del 1 de enero de 2018, vamos a trabajar por todas estas necesidades”.

Su recorrido del martes incluyó invitaciones a las colonias Arroyo del Maíz, Reyes Heroles, así como la Laredo, donde el Lobo, dijo que sin duda una de las principales demandas de la población es el agua potable, alumbrado público y el tema de inseguridad.

“Sé que hay muchas necesidades, pero ya llegó César Ulises y traemos un equipo que va a estar muy consolidado, con gente que quiere trabajar por sus conciudadanos y eso nos va a dar la oportunidad de atender estos problemas”.

Dijo que el cambio llegará a Poza Rica y se va a notar con los ahorros importantes en materia económica, empezando por la nómina, “Nos vamos a apretar el cinturón y lo haremos los cuatro años para demostrarle a la gente que ese cambio que inició en Veracruz y ahora en nuestra ciudad, les dará muchos beneficios”.