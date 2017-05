Pide diputado Basilio Picazo apoyar la preparación de docentes para su evaluación

Xalapa, Ver.- El diputado Basilio Picazo Pérez a nombre del Grupo Legislativo Mixto Juntos por Veracruz, destacó que en el marco del festejo del día del maestro, fecha en que el pueblo de México y de Veracruz reconoce la gran labor que se realiza en las aulas, y que se suman al reconocimiento a los miles de maestros y maestras en su día.

Sin embargo, dijo que no se puede dejar pasar la oportunidad para señalar la problemática que enfrenta este sector dado que se impulsó una reforma educativa que hizo énfasis en un solo aspecto del proceso educativo: Evaluar a los que enseñan, por lo que dijo se trata de una reforma positiva pero incompleta.

“La calidad educativa no puede ni debe entenderse únicamente atendiendo a uno de los factores del proceso de enseñanza-aprendizaje; consideró que la principal carencia que tiene dicha reforma, no está en definir qué preguntar, cuando ni a quién sino en la falta de apoyos al magisterio para su preparación previa a una evaluación”, apuntó.

Agregó que es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno apoyar la formación docente, porque el proceso de evaluación ya inició, pero no así la política definida para preparar a los maestros y maestras.

Basilio Pérez señaló que no se puede olvidar que los maestros y maestras enfrentan cada día situaciones como lo son el reto de llegar hasta sus lugares de trabajo, sobre todo en zonas rurales, sin que ello les represente gastarse todo el pago que reciben en transporte y la carencia de elementos básicos para enseñar, como son escuelas sin paredes o deterioradas, pizarrones que se caen de viejos, sin equipo para acceder a internet o teniéndolo, no cuentan con acceso a la red. Por no hablar de escuelas sin sanitarios, agua potable o drenaje.

En justicia, debemos reconocer a las maestras y maestros, porque pese a los retos que enfrenta para impartir clase. Cada día salen con la mayor disposición para hacer su labor y salvar las condiciones adversas.

Estamos a tiempo para dar pasos firmes hacia un nuevo modelo educativo, no sólo cambiando paradigmas, sino abriendo el diálogo con todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que juntos encontremos el camino correcto.