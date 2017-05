Roger Federer no jugará el Roland Garros

Ciudad de México.- La temporada de arcilla del tenis no contará con Roger Federer este año, después de que el suizo confirmara que no jugará el Roland Garros, que comenzará el próximo 28 de mayo.

La razón por la que Federer decidió saltarse por completo la temporada de tierra batida, la superficie que menos domina tiene que ver con su intención de jugar varios años más en el circuito de la ATP, y es la misma que lo ha orillado a disputar menos torneos cada campaña, sobre todo ahora que ya tiene 35 años.

“Lamentablemente, he decidido no participar en el Abierto de Francia. He trabajado muy duro, tando dentro como fuera de la cancha, durante el último mes pero para poder jugar en el Tour ATP por varios años más, siento que es lo mejor saltarme la temporada de arcilla este año y prepararme para las temporadas de césped y canchas duras”, dijo Federer en un comunicado en su sitio oficial.

Pese a su veteranía, Federer se ha mantenido a un nivel más que competitivo y muestra de ello fue su gran inicio de año, al ganar su título 18 de Grand Slam en el Abierto de Australia y los dos primeros Masters 1000 de la temporada (Indian Wells y Miami).

Federer jugó su último partido el pasado 2 de abril cuando derrotó a Rafael Nadal en la final del Masters de Miami. Ahora, su regreso será hasta el ATP 250 de Stuttgart, primer torneo sobre pasto de la temporada y que iniciará el 12 de junio.