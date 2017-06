Son pocos los concesionarios y conductores registrados

¡SE LES APARECE EL OSO!

EL MUNDO / STAFF

Colorado, E.U.-Algunos corredores no esperaban ver a un oso durante su competencia en Colorado.

Donald Sanborn dijo que la competencia de 10 millas (16 kilómetros) Garden of the Gods iba a medio trayecto el domingo cuando un oso atravesó el camino cerca de Colorado Springs.

Sanborn dio que el animal parecía intentar decidir cuándo atravesar el camino repleto de corredores, cuando se abrió una brecha lo suficientemente grande para que pasara el oso.

Dijo que ha avistado osos, ciervos, pavos, linces y otras interesantes especies silvestres mientras entrena para las carreras, pero que nunca había visto alguno de esos animales durante una competencia.

La carrera se realiza a través del Parque Garden of the Gods entre Manitou Springs y Colorado Springs.