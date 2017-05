Trabajo honesto, no soluciones mágicas

Vecinos exigen un cambio verdadero

Poza Rica, Ver.- Bajo los principios que rigen a Morena, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, el candidato a la presidencia municipal, Javier Velázquez, invitó a los vecinos de las colonias Manuel Ávila Camacho, Sector Popular y Nacional, a brindar su voto de confianza al proyecto de dicho partido para este municipio.

“No venimos a ofrecer soluciones mágicas”. Los problemas de Poza Rica son muy complejos, se han construido a lo largo de décadas de decisiones tomadas muchas veces en otros ámbitos de gobierno, no existen varitas mágicas, sería mentiroso si les prometiera que todos los problemas quedarán solucionados al día siguiente de nuestra llegada a la administración municipal, “pero sí me puedo comprometer, de frente a ustedes, a trabajar honestamente para Construir un Poza Rica nuevo desde sus cimientos”, aseguró el candidato.

De puerta en puerte, cada día más pozarricenses se suman al proyecto de Morena, lo cual es posible constatarlo en los recorridos de la campaña de Javier Velázquez, quien es recibido con alegría y entusiasmo por los vecinos.