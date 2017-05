Gran alianza ciudadana para rescatar a Poza Rica

Convoca César Ulises Rivera Garza

“No ando buscando chamba quiero ser alcalde porque me preocupa mi ciudad y voy a demostrar que un empresario

gobierna mejor que un político”.

Poza Rica, Ver.- “Quiero pedirles que integremos una gran alianza ciudadana que ayude a la Coalición PAN-PRD a rescatar a Poza Rica y darle el cambio que requiere para lograr su desarrollo económico y social”, aseguró César Ulises Rivera Garza, aspirante a la Presidencia Municipal por la Alianza Contigo el Cambio Sigue.

En sus recorridos por las colonias de Poza Rica, el popular Lobo de Las Ofertas, ha encontrado el respaldo de la población que cada día se suma a este gran proyecto, cuya prioridad es sacar a esta petrolera ciudad, del atolladero en la que la han hundido, por la corrupción y el derroche de los recursos públicos.

“Si ustedes nos ayudan con su voto a lograr el triunfo el próximo domingo 4 de junio, se hará lo que el pueblo mande, si ustedes nos eligen, ustedes serán nuestros patrones, vamos a trabajar para ustedes, no voy a permitir gente corrupta, que abuse del ciudadano, no habrá sinvergüenzas, ya tanto ha sufrido el pueblo, que extorsionadores no entrarán al ayuntamiento, queremos gente leal, honesta, que les ayude y asesore, y si sé de alguién que actúe mal, se irá”, expresó Rivera Garza.

Pidió a los colonos tener toda la confianza en él, “Yo soy empresario, yo no ando buscando chamba, pero si quiero ser alcalde, porque me interesa la ciudad, porque me duele Poza Rica, porque hemos aguantado todo lo que ha pasado; quiero estar ahi para demostrar que un empresario sabe hacer las cosas mejor que un político, el empresario sabe ganar y en el ayuntamiento hay ingresos de las contribuciones de los ciudadanos, además que llegan las partidas y presupuestos federales y estatales y todo se lo quieren gastar en nómina, comidas, fiestas, y eso no se vale, no tenemos que agarrar un dinero que es del pueblo, mejor vamos a gastarlo en las escuelas, en hospitales, lámparas, agua, pavimentación, basta de tanto gasto de gobiernos irresponsables”.

Fue una intensa gira de trabajo donde recorrió sectores como la colonia Progreso, Arroyo del Maíz, Manuel Avila Camacho, Chapultepec, Insurgentes y la Independencia.

QUEREMOS HACER HISTORIA: LOBO

El candidato del PAN-PRD, César Ulises Rivera Garza, ha sostenido reuniones muy especiales con un sector, al cual es vinculado en gran manera…El Deporte.

Al ser invitado al campo de la colonia 5 de Mayo, mejor conocido como La Bombonera, El Lobo como cariñosamente le llaman, dijo sentirse muy feliz de poder saludar a niños,mujeres, adultos mayores, entrenadores, además de incansables promotores deportivos como Jorge Martínez, Carlos Cadena, Reyes Abelardo Ortiz, Joaquín Alvarado, entre otros, que se han sumado a este proyecto que es por Poza Rica.

En su intervención, luego del reconocimiento que le entregaron integrantes del Club Baby Star F.C. por su contribución al deporte, dijo que “Queremos hacer historia, dejar huella, somos personas que nos duele nuestra ciudad, siempre estamos aportando, sin ningún interés y lo único que nos mueve es el pueblo”.

Resaltó que “Ustedes me palomearon en la encuesta para ser su candidato, si me dan la oportunidad de poder dirigir una ciudad que ha sufrido mucho, que aparentemente nos han destrozado, que ha sido una ciudad mal atendida, que se han robado todo el dinero, con la alianza PAN-PRD, vamos a salir adelante”.

El Lobo también visitó a los volibolistas que practican en el parque Cuauhtémoc en el corazón de la colonia Manuel Avila Camacho, donde reiteró su compromiso con el deporte y puntualizó que en su administración ya no se cerrarán las puertas a los jóvenes que van a representar a Poza Rica a otras localidades y estados, “Van a ir bien uniformados, bien comidos y con el apoyo necesario para su traslado”.